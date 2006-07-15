Четырем клубам Италии вынесен суровый приговор

Состоялся суд по делу о коррупции в итальянском футбольном чемпионате, в котором были замешаны клубы Серии А «Ювентус», «Лацио», «Милан» и «Фиорентина», сообщает Би-би-си.



По решению суда «Ювентус», «Лацио» и «Фиорентина» проведут следующий сезон в Серии В, а «Милан» сохранит место в Серии А, однако начнет следующий сезон с потерей 15 очков и потеряет право участвовать в Лиге чемпионов этого сезона, так как с результатов клуба в прошлом сезоне было снято 44 очка.



Также «Ювентус» был лишен двух последних титулов и начнет следующий сезон с потерей 30 очков, что практически означает, что туринский клуб будет вынужден остаться в Серии В как минимум на два сезона. В то же время с «Лацио» будет снято 7 очков, а с «Фиорентины» - 12. У клубов есть три дня на то, чтобы подать апелляцию, но напомним, что Федерация футбола Италии должна подать список участников от страны в еврокубках на будущий сезон не позднее 25 июля.



Суд принял решение, что клубы, их начальство, а также некоторые арбитры пытались повлиять на исход матчей, назначая на их обслуживание определенных официальных лиц.



Также сообщается, что генеральный директор «Ювентуса» Лучано Моджи отстранен на 5 лет, а вице-президент «Милана» Адриано Галлиани дисквалифицирован на 2 года. Арбитр Массимо Де Сантис отлучен от футбола на 4 года и 6 месяцев.



Добавим, что таким образом, чемпионом Италии сезона 2005/2006 должен быть объявлен миланский «Интер», занявший по итогам прошлого первенства третье место.