Блохин возглавлять «Динамо» не собирается

Главный тренер национальной сборной Украины Олег Блохин с удивлением воспринял информацию о том, что в ближайшее время он может возглавить киевское "Динамо".



По словам Блохина, пока не было ни одного разговора на эту тему с руководством "Динамо". Относительно же продолжения работы на посту наставника национальной сборной Блохин заявил, что этот вопрос он будет обсуждать с президентом ФФУ Григорием Суркисом уже после возвращения из отпуска. Пока же Блохин вместе с семьей отдыхает в Крыму. Именно на крымском побережье наставник сборной Украины узнал, что ему присвоено звание "Почетный гражданин Киева". Правда, Олег Владимирович не смог ответить на вопрос, какие дивиденды это ему принесет, сообщает «Чемпион».