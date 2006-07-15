Кличко продал свои трусы

Экс-чемпион мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC) Виталий Кличко принял участие в благотворительном аукционе в Берлине. Спортсмен, в прошлом году объявивший об окончании профессиональной карьеры, выставил на продажу свои спортивные трусы, за которые некий немецкий промышленник заплатил 9 тысяч евро (стартовая цена - 500 евро), сообщает ИА УНИАН.



В этих трусах 23 ноября 2002 года Кличко-старший победил американского боксера Ларри Дональда (технический нокаут в десятом раунде). Напомним, что свой последний бой Виталий провел 11 декабря 2004 года - тогда он победил Дэнни Уильямса и отстоял титул чемпиона WBC. Через несколько месяцев украинец из-за хронической травмы колена вынужден был уйти из спорта.



После этого Кличко-старший безуспешно участвовал в выборах мэра Киева. В настоящее время чемпионом мира по версии Международной федерации бокса (IBF) является младший брат Виталия, Владимир. Он также присутствовал на аукционе, но свои предметы одежды на торги не выставлял.



Всего организаторы мероприятия собрали около 70 тысяч евро. Они будут вложены в программу Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА), проходящую под девизом "Вместе построим шесть детских домов в 2006 году". Учреждения для детей (на 800 мест каждое) должны появиться в Нигерии, Южной Африке, Вьетнаме, Мексике, Бразилии и Украине, передает «Лента.ru».