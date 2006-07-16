«Милан» потеряет около 30 млн. евро

Из-за запрета на участие в еврокубках в сезоне-2006/07 «Милан» потеряет около 30 миллионов евро, что серьезно отразится на активности клуба на трансферном рынке, пишет «Спорт-Экспресс».



Клуб вряд ли позволит себе потратить серьезные суммы на покупку форварда «Атлетико» Фернандо Торреса, вратаря «Ювентуса» Джанлуиджи Буффона и защитника туринцев Джанлуку Дзамбротту.



Ожидается, что руководство «Милана» подпишет контракт на один год с аргентинским нападающим Эрнаном Креспо и форвардом Суазо из «Кальяри».