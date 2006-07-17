Обладателем Суперкубка Украины стало киевское «Динамо»

В матче на Суперкубок Украины по футболу киевское «Динамо» обыграло донецкий «Шахтер», передает корреспондент «Главреда».



Как мы уже сообщали, местом проведения игры было выбрано нейтральное для обеих команд поле.



И киевляне, и донетчане выставили на матч свои сильнейшие составы. Счет на 12-й минуте открыл динамовец Маркович.



Футболисты «Шахтера» делали все, чтобы отыграться. Но их усилия оказались тщетными. Фортуна явно была на стороне «Динамо». Под занавес матча победную точку поставил вышедший на замену Артем Милевский – 2:0.



К слову, за поединком из vip-ложи следили спикер и вице-спикер украинского парламента – Александр мороз и Адам Мартынюк.