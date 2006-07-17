Закарлюка подписал контракт с Арсеналом

Выставленный на трансфер полузащитник донецкого "Металлурга" Сергей Закарлюка подписал контракт с киевским "Арсеналом", сообщает «Наш спорт»

Таким образом, 29-летний воспитанник никопольского футбола после четырех с половиной лет снова вернулся в киевский клуб, за который ранее выступал (тогда под названием ЦСКА). За этот период Закарлюка успел поиграть в трех донбасских командах: донецких "Металлурге" и "Шахтере", а также мариупольском "Ильичевце".

Закарлюка пока стал вторым приобретением муниципального клуба, финансирование которого киевскими властями закончится после первого круга. Ранее контракт с киевлянами подписал 23-летний экс-защитник "Закарпатья" Тарас Ильницкий.