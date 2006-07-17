Молодёжная сборная Украины позволила обыграть себя на ЧЕ

На чемпионате Европы по баскетболу в дивизионе "В" молодёжная сборная Украины проиграла в воскресенье в заключительной игре группового этапа сборной Австрии 67:69.

После провального начала, когда австрийцы вели в счёте 2:10, 4:19, наши ребята смогли сократить разрыв в первой четверти до 8 очков - 13:21. В роли догоняющих баскетболисты сборной Украины были до конца второй четверти, когда им наконец-то удалось выйти вперёд - 29:28. После большого перерыва наши игроки допускали минимум ошибок, а из атак извлекали максимум пользы. Как результат, превосходство нашей сборной в третьей четверти достигало 14-ти очков (56:42).

Казалось, украинцы смогут довести игру до логической победы, и продолжат свою беспроигрышную серию в Португалии. Увы... слишком рано наши ребята поверили в победу. Сборная Австрии мало помалу сокращала разрыв в счёте. За 1.55 мин. до конца игры, при счёте 67:64 в пользу сборной Украины наши тренеры взяли тайм-аут. Перерыв пошёл на пользу австрийцам. За 44 секунды до конца игры после фола Локтионова Шрейнер вывел сборную Австрии вперёд (67:68), а за 12 секунд до конца игры Щепкин сфолил, и тот же Шрейнер установил окончательный счёт.

Поражение от Австрии не повлияло на успешный выход нашей сборной из группы. Теперь украинцы выступят в группе "У", где играми с Польшей, Чехией и Грузией продолжат борьбу за высокие места чемпионата, сообщает «Наш спорт»