Renault готовит новую аэродинамику

Главный инженер Renault Пэт Симондс пообещал, что команда вернется в ожесточенную борьбу с Ferrari на следующем Гран-при, когда будут готовы значительные изменения машины. Однако Симондс предупреждает, что в оставшихся гонках сезона все будет зависеть от резины, сообщает «Мир Формулы-1»

Пэт Симондс: “К Хоккенхайму мы готовим значительные изменения в аэродинамике машины и некоторые изменения в двигателе, здесь и в Индианаполисе у Ferrari была лучшая резина. В конце этого сезона главным фактором станет борьба шинников”.