Хиддинк прилетел в Москву

Сегодня новый главный тренер сборной России Гус Хиддинк прибыл регулярным рейсом в Москву из Амстердама. Как заявил голландец, его визит носит рабочий характер. В ходе поездки он познакомится с российским футболом, его инфраструктурой, а также посетит матч в Санкт-Петербурге "Зенит" – ЦСКА, сообщает «Спорт-Экспресс»

"Я верю, что в России есть хорошие футболисты, с которыми можно добиваться успеха. Я не прибыл бы сюда, если бы не видел перспективу развития российского футбола", - отметил Хиддинк. Сегодня новый наставник сборной России встретится с руководством РФС.

В свою очередь супруга тренера Элизабет, которая прилетела в Москву вместе с мужем, заявила, что ничуть не сомневалась в целесообразности приезда в Россию. "Мы с мужем всегда поддерживаем друг друга. Я приветствую все его начинания, и поэтому выбор в пользу поездки в Россию был очевиден", - сказала она. Элизабет добавила, что в России она хочет изучить историю страны, ее культуру и традиции.