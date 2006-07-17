«Милан» может потерять Пирло

Исключение "Милана" из числа участников Лиги чемпионов может привести к потере клубом ведущих игроков, некоторые из которых не скрывают своего неудовольствия вердиктом спортивного трибунала, рассматривавшего дело о коррупции в итальянском футболе, сообщает «Спорт-Экспресс». В числе первых, кто покинет "Сан-Сиро", может оказаться полузащитник Андреа Пирло, который после успешного выступления на ЧМ не испытывает недостатка в предложениях. В числе претендентов на его трансфер называются "Челси", "Манчестер Юнайтед", "Арсенал", мадридский "Реал" и "Бавария".