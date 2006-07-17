«Тоттенхэм» купил у «Челси» хавбека

В ближайшие двое суток полузащитник "Челси" Дэмиен Дафф оформит переход в "Тоттенхэм". Ирландец уже прошел медобследование, и ему остается уточнить лишь несколько деталей личного контракта, после чего он официально станет игроком "Шпор", которые заплатят за трансфер 27-летнего хавбека 11 миллионов фунтов, сообщает «Спорт-Экспресс»

Даффу предложен 4-летний контракт, предусматривающий годовую зарплату в размере 3 млн фунтов. Напомним, что хавбек был куплен "Челси" в 2003 году у "Блэкберна" за 17 млн фунтов.