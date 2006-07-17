Мать уговорила Роналду остаться в «МЮ»

Полузащитник сборной Португалии Криштиану Роналду остается в "Манчестер Юнайтед". Это решение он принял вместе с семьей во время отпуска, который провел на Мадейре, сообщает «Лента.ru»

"Он прибудет в Манчестер к началу тренировок. У моего сына действующий контракт с этим клубом, условия которого он будет выполнять. Наша семья счастлива, что Криштиану, наконец, принял решение. Тем более, что главный тренер "Манчестер Юнайтед" заявил, что ему нужен такой футболист. Конечно, многие мечтают играть в "Реале" и "Барселоне", но Криштиану – игрок "Манчестер Юнайтед", - заявила мать Роналду, 46-летняя Мария Долорес.

Португалец намерен был покинуть клуб, поскольку во время чемпионата мира у него произошел серьезный конфликт с Уэйном Руни, однако теперь переменил свое решение. Напомним, что во время четвертьфинального матча Португалия – Англия (3:1 по пенальти), Роналду требовал у арбитра Орасио Элисондо красной карточки для Руни, который наступил на пах Рикарду Карвалью.