Прыгунья из Швеции показала лучший результат сезона

На чемпионате Швеции Кайса Бергквист реабилитировала себя за неудачу в Риме и преодолела планку на высоте 2 метра 04 сантиметра, что является высшим достижением нынешнего сезона в мире. Кайсу считают фаворитом предстоящего чемпионата Европы в шведском Гетеборге. А она уже примеряется к установлению мирового рекорда. Она несколько раз пыталась взять 2.10, но неудачно. Главное же в том, что спортсменка, по ее словам, не чувствует робости перед такой высотой, а это может стать залогом успеха, передает «Спорт-Экспресс»