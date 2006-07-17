Моратти отстаивает победу своей команды

Владелец "Интера" Массимо Моратти заявил, что титул чемпиона Италии-2005/06 после исключения "Ювентуса" из серии А и снятия очков с "Милана" должен достаться его команде, передает «Спорт-Экспресс». "Скудетто принадлежит "Интеру", - сказал он. - Нужно различать честную игру от грязной, в которой царили взяточничество и угрозы. Я горд тем, что мы играли честно, несмотря на то, что вся система погрязла. Если скудетто не достанется "Интеру", это означает, что непосредственно все чиновники были замешаны в скандале".