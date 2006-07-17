В Кишиневе пройдет вечер профессионального бокса

28 июля в зале Национального института физической культуры и спорта г. Кишинева (Молдавия) промоутерская компания "Пушка" проведет очередной вечер профессионального бокса, в рамках которого состоятся 4 поединка, сообщает «Спорт-Экспресс»

Молдавский боксер первого среднего веса Валерий Якунин в шестираундовом поединке встретится с Русланом Семеновым из России. Чемпион СНГ и славянских стран россиянин Михаил Насыров проведет восьмираундовый нетитульный бой против украинского боксера Андрея Киндрича. Боксер из России Андрей Богданов проведет восьмираундовый поединок против украинца Мамеда Ядгарова.

В главном поединке этого вечера за титул чемпиона СНГ и славянских стран в первом среднем весе сойдутся молдавский боксер Иван Гонца и Леонтий Ворончук из Эстонии.