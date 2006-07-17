Роналдо готовится снова получать водительские права

Нападающий мадридского "Реала" и сборной Бразилии, лучший бомбардир чемпионатов мира Роналдо может быть лишен на родине водительских прав, передает «Лента.ru»

У него накопилось уже более шестидесяти штрафных баллов, тогда как сотрудникам дорожной полиции разрешено отбирать права уже после того, как водитель наберет двадцать штрафных баллов.

Только за последний год бразильский бомбардир тринадцать раз нарушал правила, причем почти все нарушения связаны с превышением скорости. Сам Роналдо через свою пресс-службу заявил, что к большинству из этих нарушений не имеет никакого отношения, поскольку постоянно находится в Европе, а на его машине по доверенности ездят родственники.

Роналдо может доказать, что во время нарушений он находился вне пределов Бразилии, однако срок подачи заявлений на апелляцию истек. Суперфорварду в любом случае придется вновь сдавать экзамены и получать новые права.