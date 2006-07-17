Украинки стали лучшими бомбардирами молодёжного ЧЕ

Украинка Александра Горбунова стала лучшим бомбардиром завершившегося в Венгрии молодёжного чемпионата Европы по баскетболу. Наша Саша в 8 играх набрала 157 очков, что в среднем составило 19.6 очков за игру, сообщает «Наш спорт»

Второе место в списке лучших бомбардиров молодёжного Евро заняла ещё одна наша спортсменка, Анна Зарицкая. Средний показатель Анны 18.3 очка за игру. 3 место в списке бомбардиров заняла француженка Изабель Якубу, которая была удостоена титула MVP-игрока чемпионата Европы-2006.

В списке лучших баскетболисток играющих на подборах Анна Зарицкая заняла 2 место. За 8 игр Зарицкая сделала 87 подборов.