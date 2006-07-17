Фаны «Спартака» обезобразили вокзал в Томске

Семеро московских болельщиков ФК "Спартак" будут привлечены к административной ответственности за хулиганство на железнодорожном вокзале Томск-1, передает «Газета.Ru»

"Раздосадованные результатом воскресного матча с командой "Томь" московские болельщики выплеснули свои эмоции на стенах "железнодорожных ворот" Томска, причем в самых непристойных тонах", - сообщили в Томском ЛОВДТ в понедельник.

Оставив надписи на фасаде здания, фанаты "Спартака" зашли в отходящую электричку до Новосибирска. Однако наряд патрульно-постовой службы транспортной милиции снял хулиганов с электропоезда и сопроводил в дежурную часть Томского ЛОВД.

"Им пришлось отмывать стены вокзала от своих творений, после чего болельщики покинули город на поезде "Томск-Москва". Материалы о привлечении к административной ответственности за хулиганство будут направлены по месту жительства нарушителей", - сообщил представитель ЛОВДТ.