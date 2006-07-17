Ferrari объявляет ультиматум GPMA

Спортивный директор Ferrari Жан Тодт дал автопроизводителям 24 часа на то, чтобы определиться с регламентом на моторы, по истечении которых Ferrari отзовет свою подпись под каким-либо вариантом регламента. В этом случае сработает вариант, предложенный FIA,с полным "замораживанием" регламента в 2008-м и далее, сообщает F1News.Ru

Жан Тодт: "Сроки были определены давно и еще одного переноса быть не может. У автопроизводителей есть 24 часа, чтобы уладить все спорные вопросы, разобраться с фондом поддержки частных команд и получить подпись тех, кто до сих пор ее не поставил".