Колумбия хочет принять ЧМ-2014

Колумбия заявила о намерении принять в 2014 году чемпионат мира по футболу. Южноамериканская федерация (Conmebol) выдвинула Бразилию как единственного претендента на проведение мирового форума, однако Колумбия хочет бросить вызов, сообщает «Советский Спорт»

Президент Колумбии Альваро Урибе заявил: «Я полагаю, что Колумбия способна принять чемпионат мира по футболу. Я уверен, что мы добьемся этого и проведем все на высоком уровне».

Урибе сделал это заявление на Карибских играх, которые проходят в Колумбии, и назначил ответственным за этот проект вице-президента Франсиско Сантоса.

В 2003 году президент ФИФА Зепп Блаттер объявил, что чемпионат мира 2014 года будет организован в Южной Америке. Однако кандидат еще не был выбран. Блаттер предложил Аргентину и Чили, которые могли бы составить конкуренцию Бразилии. В то же время глава ФИФА критиковал бразильскую инфраструктуру и стадионы.

Напомним, что у Колумбии был шанс принять чемпионат мира в 1986 году, но тогда он прошел в Мексике. 20 лет назад Колумбия отказалась от соревнования из-за финансовых проблем и по соображениям безопасности.