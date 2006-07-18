Сегодня у Зидана истекает срок дачи показаний

Сегодня, 18 июля, истекает срок подачи письменного разъяснения Зинедина Зидана: комиссия ФИФА предоставила французу еще один шанс высказаться, на этот раз в письменной форме. Заметим, что, выступая в минувшую среду по французскому телевидению, Зидан отказался дословно воспроизвести оскорбительную фразу в виду цензурных соображений. Воспользуется ли футболист новым шансом, покажет время. Пока Зинедин Зидан хранит молчание, ссылаясь на то, что он и так все сказал.



Напомним, на днях выступая по французскому телевидению, Зидан признался, что слова Матерацци затрагивали его маму и сестру. "Он сказал очень жесткие слова, причем повторил их несколько раз. Если вы слышите такие слова один раз, то пытаетесь уйти. Именно это я пытался сделать, я уходил. Но если вы слышите такие слова два, три раза, то...", - отметил капитан сборной Франции.



Зидан заявил, что готов ответить за свои действия перед дисциплинарной комиссией ФИФА, добавив при этом, что Матерацци также должен понести наказание. "Следует наказать истинного виновника, и этот истинный виновник тот, кто совершил провокацию", - указал француз, передает «РИА«Новости».