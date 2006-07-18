«Ювентус» в ближайшее время рассыпется

Капитан сборной Италии по футболу Фабио Каннаваро, ставший со своей командой чемпионом мира, договорился о переходе из "Ювентуса" в мадридский "Реал". По информации испанского издания AS, защитник позвонил новому тренеру испанского клуба Фабио Капелло и заявил о согласии продолжить карьеру в Мадриде.



Готовность Каннаваро сменить команду объясняется прежде всего тем, что "Ювентус", оказавшийся в центре нашумевшего скандала в итальянском футболе, скорее всего, начнет сезон-2006/07 в серии В (суд уже объявил о своем решении, но у клуба осталась возможность подать апелляцию).



На футболиста претендовали многие ведущие команды Европы (например, "Челси"), но Каннаваро предпочел продолжить сотрудничество с Фабио Капелло, который тренировал защитника в "Ювентусе" на протяжении двух последних сезонов. Со стороны руководства "Реала" комментариев пока не последовало.

Напомним, что на недавнем чемпионате мира в Германии Каннаваро едва не стал лучшим игроком турнира по опросу журналистов. Он занял второе место, пропустив вперед лишь француза Зинедина Зидана. Информацию о скором переходе Каннаваро в "Реал" подтвердила и популярная итальянская Gazzetta dello Sport.



Вполне вероятно, что Каннаваро станет не единственной потерей "Ювентуса" в ближайшие месяцы. Местные СМИ уверены, что команду покинут такие звезды как Лилиан Тюрам, Джанлука Дзамбротта, Павел Недвед, Златан Ибаргимович, Давид Трезеге и Эмерсон. Некоторые из них уже заявили, что не будут играть в серии В, передает «Лента.ru».