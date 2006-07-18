Легкоатлеты Украины завоевали два «золота» в Греции

На легкоатлетическом турнире в греческом городе Цхания два представителя украинской лекгой атлетики одержали победы в своих дисциплинах.



Максим Мазурик в прыжках с шестом занял 1 место. Победу наш шестовик одержал с результатом 5.60 метра.



Виктория Рыбалко с результатом 6.80 метра победила в секторе по прыжкам в длину, передает «Наш спорт». Наша 23-летняя прыгунья на 10 сантиметров улучшила свой результат нынешнего сезона. 1 место Виктория разделили с австралийкой Томпсон, которая показала аналогичный результат.