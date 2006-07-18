Главного тренера сборной России дисквалифицируют пожизненно?

Следствием допингового скандала в российской тяжелой атлетике, вызванного положительными допинг-пробами и двухлетними дисквалификациями олимпийского чемпиона-2004 Дмитрия Берестова и двукратного победителя первенства Европы Евгения Писарева, может стать – в случае третьей положительной допинг-пробы любого нашего штангиста в течение 2006 года – не только двухлетняя дисквалификация Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) и пропуск Олимпийских игр 2008 года, но также – пожизненная дисквалификация главного тренера мужской сборной России по тяжелой атлетике Давида Риггерта.



Об этом агентству «Весь спорт» сообщила директор международной федерации тяжелой атлетики (IWF) Агнеш Лукашфалви.



«За систематические нарушения антидопингового законодательства, антидопинговые правила IWF, действительно, предусматривают дисквалификацию любого официального лица проштрафившейся федерации – в том числе, и главного тренера, как главного тренера, как главного человека, отвечающего за организацию тренировочной и воспитательной работы, - сказала Лукашфалви. – Однако пока говорить о санкциях в Федерации тяжелой атлетики России преждевременно, у IWF нет сообщений о третьем положительном случае с участием российских тяжелоатлетов. В любом случае, конкретное наказание может наложить только исполком IWF, проведя предварительно подробное расследование. Если расследование выявит прямую вину главного тренера, не исключено, исполком потребует дисквалифицировать его, в том числе, пожизненно. Кончено, запрет на профессию – очень суровое наказание. Однако подобные прецеденты в истории IWF уже были», передает «Газета.Ru».