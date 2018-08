Марадону оскорбила Мадонна

Один из лучших футболистов в истории Диего Марадона (его обычно ставят на второе место после Пеле) признался, что его оскорбила песня Мадонны Don't cry for me Argentina, которую он услышал после поражения сборной Аргентины в 1/4 финала ЧМ-2006. После матча с Германией пианист отеля, где проживал знаменитый аргентинец, исполнил эту композицию специально для Марадоны.



Как сообщает немецкое издание Berliner Kurier, чемпион мира 1986 года переживал неудачу своих соотечественников в баре гостиницы, и за это время песня Don't cry for me Argentina прозвучала несколько раз. Любопытно, что Марадона отказался лично посетить матч Германия - Аргентина после того, как служба безопасности Олимпийского стадиона в Берлине не пустила на арену одного из сопровождающих аргентинца, передает «Лента.ru».



Что касается известной песни Мадонны, то она оказывается связанной с чемпионатами мира по футболу не в первый раз. В 1998 году (Франция) перед матчем 1/8 финала Аргентина - Англия британские болельщики сделали на композицию римейк, получивший название Don't cry for us Argentina. Восемь лет назад англичанам это не помогло - они уступили в серии пенальти.