Фанаты «Фиорентины» легли на рельсы

Около трехсот болельщиков итальянского футбольного клуба "Фиорентина" захватили железнодорожную станцию во Флоренции, на непродолжительное время перекрыв железнодорожное сообщение между югом и севером страны. Как пишет во вторник газета Guardian, тем самым они выразили свой протест против судебного решения о переведении их любимой команды в серию B за участие в потрясшем недавно итальянский футбол коррупционном скандале.



Группа фанатов расположилась на рельсах второй по величине станции города "Кампо ди Марте". Как отмечает издание, пойти на такой ход болельщиков фактически побудил знаменитый режиссер Франко Дзеффирелли, известный своей симпатией к "Фиорентине". Он призвал "поделить Италию пополам" в знак протеста против несправедливого, по его мнению, наказания, которое клуб понес за участие в махинациях с договорными матчами.



"Мы должны как-то выразить свое несогласие. Я не приемлю разжигания насилия, однако насчет происходящего сейчас моя позиция тверда и непоколебима", - рассказал Дзеффирелли.

На этом протесты в городе не закончились. Более многочисленная группа фанатов в 3 тысячи человек направилась маршем протеста на тренировочную базу сборной Италии и окружила ее, лишив автомобилистов возможности воспользоваться проезжей частью. Полиция в происходящее не вмешивалась - даже в тот момент, когда, как сообщает Reuters, болельщики сорвали со здания флаг национальной футбольной федерации.



Напомним, что расследование крупного скандала с подкупом судей и установлением договорных матчей завершилось в прошлую пятницу решением итальянских властей, согласно которому туринский клуб "Ювентус", римский "Лацио" и флорентийская "Фиорентина" начнут следующий сезон во втором по значимости дивизионе - серии B. Кроме того, они начнут игры в чемпионате с отрицательным балансом очков: на счету у "Ювентуса" будет минус 30 очков, у "Лацио" - минус 7, а у "Фиорентины" - минус 12. Все три команды лишаются возможности участвовать в еврокубках 2006/07. "Ювентус" также лишается всех титулов, заработанных клубом в сезонах 2004/05 и 2005/06.



Еще одному клубу, оказавшемуся замешанным в коррупционный скандал - "Милану" - удалось избежать столь жесткого наказания. "Милан" остается в лиге A итальянского чемпионата, однако начинает новый сезон с минус 15 очками на счету. Представителям руководства "Ювентуса", "Фиорентины" и "Милана" на сроки от 5 лет до года запрещено занимать какие-либо посты в итальянских футбольных клубах. Они также будут должны выплатить крупные штрафы, передает «Лента.ru».