В Ираке прекращена футбольная деятельность

Футбольная ассоциация Ирака объявила о прекращении всяческой футбольной деятельности в стране до выяснения всех обстоятельств о местонахождении похищенных неизвестными президента Национального олимпийского комитета (НОК) страны Ахмед аль-Хидийя и других членов НОК.



"Мы приостанавливаем всю нашу футбольную деятельность внутри Ирака и за его пределами до выяснения судьбы похищенных руководителей НОК", - заявил президент Футбольной ассоциации Ирака Хуссейн Саид.

Ближайший официальный матч сборной Ирака запланирован на 16 августа с командой Палестины в рамках отборочного турнира чемпионата Азии-2007. Относительно перспектив его проведения Хуссейн Саид сказал следующее: "У нас нет выбора, как сыграть с командой Палестины. Наши команды пробились в финальные турниры азиатских молодежных первенств, но, уверен, ребята испытывают настоящее чувство страха".

В среду в Аммане должен был состояться товарищеский матч сборных Иордании и Ирака, но, как сообщает ИТАР-ТАСС, Футбольная ассоциация Иордании уже объявила, что матч переносится на 21 июля.