Украинские саблисты победили на этапе Гран-при

В иранском Тегеране мужская команда украинских саблистов праздновала победу на этапе Гран-при. В финале наша дружина уверенно победила сборную Венгрии 45:37. На пути к финалу сборная Украины в полуфинале в упорнейшей борьбе победила команду Германии (45:43).



В прошлом году в Тегеране наша команда заняла 2 место, и вот теперь смогла подняться на высшую ступень пьедестала.



Победа в командных состязаниях стала для наших саблистов своеобразной компенсацией за неудачи в индивидуальных поединках. Ни один из наших спортсменов не смог пробиться в четвертьфинал турнира. Владимир Лукашенко в 1/8 финала уступил со счётом 11:15 белорусу Дмитрию Лапкесу, который затем стал победителем этапа Гран-при, сообщает «Наш спорт».