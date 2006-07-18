Бокс. Украинцы выходят в третий тур ЧЕ

На чемпионате Европы, который проходит в Пловдиве в третий круг успешно прошли три наших боксёра. Исмаил Силлах (категория до 81 кг) с явным преимуществом победил белоруса Андрея Мирука. Александр Ключко (кат. 60 кг) и Дмитрий Буленков (кат. 57 кг) одержали победы по очкам.



Ключко со счётом 36:23 победил немца Артура Шмидта, а Буленков со счётом 46:25 победил румына Георгиана Попеску.



В категории +91 завершил борьбу Вячеслав Глазков, который со счётом 11:28 проиграл болгарину Кубрату Пулеву. Георгий Чигаев уступил в боевой встрече россиянину Давиду Айрапетяну 22:29.



Сегодня свои поединки проведут: Александр Кириченко против Франциско Кастиллехи (Испания), Николай Семеняга против Сергея Кудрявцева (Македония), Александр Усик против Баду Джека (Швеция), передает «Наш спорт».