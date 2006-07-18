Тюрам: Матерацци не место в футболе

Защитник сборной Франции и туринского "Ювентуса" Лилиан Тюрам считает неправильным поведение Марко Матерацци в конфликте с Зинедином Зиданом, который произошел в финале ЧМ. Как передает Channel4, Тюрам уверен, что игрокам типа Матерацци "не место в футболе".



"Люди, которые позволяют себе провокации, должны быть изгнаны из игры, - заметил защитник французов. - От поведения Матерацци осталось только плохое впечатление. Конечно, Зидан попал в "ловушку". Матерацци просто оскорбил его семью, и я понимаю реакцию Зидана", передает «Спорт Экспресс».