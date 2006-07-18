Хиддинг сделает тренировки сборной открытыми

Главный тренер сборной России Гус Хиддинк начал рабочие встречи в РФС. Он провел беседу с тренерами молодежной и юношеской команд России. На встрече присутствовали Никита Симонян, Александр Бородюк, Виктор Лосев, Игорь Колыванов, Вадим Никонов, Равиль Сабитов, Андрей Талалалев, Юрий Смирнов, Николай Смирнов.

«Я понимаю, что в центре внимания прессы чаще находится основной состав первой команды, но именно вы воспитываете новое поколение игроков, делаете большое дело, - сказал Гус Хиддинк. - Я очень открытый человек и готов выслушать ваши пожелания, комментарии. Не стесняйтесь ко мне обращаться в любое время. Хотел бы поздравить сборную 1989 года рождения и ее тренера Игоря Колыванова с победой на чемпионате Европы в Люксембурге. Этот успех свидетельствует о том, что у российского футбола огромный потенциал».

Хиддинк отметил, что большая часть тренировок сборной России будет открыта для журналистов и специалистов футбола.

«Все смотрят на тебя и думают, что пришел один человек, который все сразу сделает. Но настоящего успеха мы можем добиться только командой, - подвел итог Гус Хиддинк. - Большинство тренировок сборной будут открытыми. Естественно, что и вы будете присутствовать, так как вы – особая группа», передает livesport.ru