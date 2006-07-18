В пятницу РФС рассмотрит тему судейства

На заседании исполкома РФС, который состоится в пятницу, 21 июля, будет обсужден вопрос судейства. Тема арбитража будет обсуждена в широком формате - в свете недовольства, высказанного на заседании руководителей клубов РФПЛ, прошедшем в понедельник. В частности, будет рассмотрен скандал, связанный с судейством арбитра Павла Кулалаева из города Волжский Волгоградской области в матче 11-го тура чемпионата России «Томь» (Томск) – «Спартак» (Москва), на которого руководство московского клуба планирует подать в суд, передает livesport.ru

Также в повестке дня исполкома - обсуждение изменений в регламенте чемпионата России в премьер-лиге, принятых на заседании РФПЛ и связанных с расторжением контракта с «Федком Медиа», назначение судей на ближайшие туры, график инспектирования футбольных газонов.