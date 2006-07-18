Бокс. Маргарито мог бы заработать 1,5 млн. долларов

Исполнительный директор недавно созданной промоутерской компании Winky Promotions, которая занимается делами бывшего абсолютного чемпиона мира в первом среднем весе Рональда «Винки» Райта, Крис Лайти сообщил о сделанном им совместно с промоутерской компанией Golden Boy Promotions предложении чемпиону WBO в полусреднем весе Антонио Маргарито провести поединок с Райтом за 1,5 миллиона долларов. «Я готов предоставить Маргарито шанс провести поединок, в котором он будет иметь возможность доказать, насколько он силен», — заявил по этому поводу Райт. Однако промоутер Маргарито Боб Арум выразил полное отсутствие интереса к обсуждению этого предложения и добавил, что, по его мнению, Golden Boy Promotions «просто играет в свои игры», сообщает AllBoxing.Ru

Напомним, что ранее Винки отказался от предложения Арума в размере 4 миллионов долларов за поединок с Маргарито в первом среднем весе. «Первоначально мы хотели большего гонорара, но мы ждали, что предпримет Джермен Тейлор, — объяснил Лайти. — Сейчас у Тейлора запланирован следующий поединок, и мы хотим также провести бой с кем-нибудь другим, а потом встретиться с Тейлором в реванше». Ранее Райт заявлял о своем желании провести этой осенью поединок с Флойдом Мейвезером-младшим, и Лайти подтвердил, что Винки готов встретиться с любым из этих двух боксеров.