Поединок Вудс-Джонсон состоится 2 сентября

Вчера компания Sports Network, принадлежащая известному британскому промоутеру Фрэнку Уоррену, анонсировала дату третьего поединка между чемпионом IBF в полутяжелом весе 34-летним Клинтоном Вудсом и 37-летним американцем Гленом Джонсоном. Бой между этими боксерами состоится в Англии 2 сентября. Напомним, что в 2004 году Джонсон уже владел этим титулом и завоевал его именно в бою с Вудсом — первый их поединок за вакантный титул закончился вничью, а во втором победу праздновал Джонсон, пишет AllBoxing.Ru