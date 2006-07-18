В McLaren довольны работой де ла Росы

В McLaren довольны работой Педро де ла Росы в Маньи Кур, испанец заменил Хуана-Пабло Монтойю в последний момент, но не уступал Райкконену в скорости, хоть на финише и проиграл Кими две позиции, сообщает F1News.Ru

Мартин Уитмарш: "Темп гонки у Педро был так же хорош, как у Кими, мы довольны работой своего пилота, он освоился с новым форматом квалификации и отлично выступил в гонке. Этот Гран При был для нас не самым удачным, но через две недели пройдет гонка в Хоккенхайме, надеюсь там все получится, а от Педро мы ждем такой же результативности".