Украина проведет ЧЕ-2008 по фехтованию

Приятная новость для всех любителей фехтования! Чемпионат Европы 2008 года пройдёт в нашей стране, а точнее - в Киеве.

Решение доверить Украине проводить Евро-2008 было принято на заседании конгресса Европейской конфедерации фехтования, сообщает «Наш спорт». Выбор Украины, как страны-хозяйки чемпионата Европы, без сомнений поможет нашей национальной федерации в работе по популяризации фехтования в Украине, в работе по возрождению силы и славы украинской школы фехтования, по возвращению наших ведущих специалистов и тренеров в Украину.

Также были определены хозяева чемпионатов 2007 года. Чемпионат Европы в следующем году пройдёт в Бельгии, а юниорский чемпионат Европы в Чехии. Юниорское первенство Европы 2008 года доверили провести Голландии.

Чиновники Европейской конфедерации фехтования намерены посетить страны-хозяйки чемпионатов 2007 и 2008 годов осенью, по окончании юниорского чемпионата Европы в Познани.