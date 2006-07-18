Мейвезер жаждет боя с Мозли

Один из сильнейших боксеров мира независимо от весовой категории Флойд Мейвезер-младший заявил, что устал преследовать экс-чемпиона мира в трех весовых категориях Шейна Мозли, и считает, что после убедительной победы последнего над Фернандо Варгасом в минувшие выходные настало время для поединка между ними, сообщает AllBoxing.Ru. «Он заслужил право встретиться со мной, — заявил Мейвезер. — Мозли избегает меня уже 10 лет. Я всегда преследовал его, и больше не могу гоняться за ним. Я просто хочу победить всех самых лучших соперников. Много говорят о моем возможном поединке с Антонио Маргарито. Но Маргарито не так известен. Бизнес в первую очередь. Нам нужен противник, который может создать большие продажи платных трансляций».

Мейвезер отдал должное прекрасному выступлению Мозли, однако отметил, что тот совершил множество ошибок, которые в бою с ним стоили бы Шейну победы. «С удовольствием встречусь с Мозли. Он делает слишком много ошибок. Его удары слишком размашисты. Если мой противник слишком широко наносит удары, то совершенно не важно насколько он быстр — я увижу их все. Несколько прекрасных боксеров уже пытались нокаутировать меня, и я с легкостью с этим справился. Дело не в том, какие удары ты можешь выдержать, а в том какие ты можешь выдать. А я известен тем, что могу задать настоящую порку своим противникам», — сказал Мейвезер.