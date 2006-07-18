У Нинковича перелом голеностопа

Победа в Суперкубке Украины "Динамо" над "Шахтером" имела неприятный оттенок. В середине второго тайма сербский полузащитник Милош Нинкович, вышедший в перерыве на замену вместо Сергея Реброва, получил травму голеностопа и покинул поле. "Это произошло мгновенно, - вспоминает неприятный эпизод Милош. Неудачно приземлился на ногу, почувствовал острую боль. Думал что пройдет, и продолжил играть. А через две минуты попросил помощь врачей и покинул поле", сообщает «Наш спорт»

На церемонию награждения героев вечера Нинкович вышел с помощью клубного массажиста и администратора. Сразу по возвращению в Киев Милош отправился в клинику спортивного хирурга Ярослава Линько. Вердикт неутешительный: перелом голеностопа, гипсовая повязка и шесть недель восстановления.

Напомним, что на прошлой неделе "Динамо" также потеряло Ващука и Клебера - обоим были проведены операции, выведшие футболистов из строя, как минимум, на месяц.