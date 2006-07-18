Московский футбольный клуб нанял колдуна

Футбольный клуб "Москва" официально зачислил на должность колдуна человека по имени Бронислав, передает «Лента.ru». Как признался в интервью российскому изданию сам новичок команды, его пригласил лично генеральный менеджер Юрий Белоус, с которым они давно знакомы. Сотрудничество ФК "Москва" и Бронислава должно быть долгим.

Вне футбольного мира колдун занимает должность "руководителя лаборатории идеологии управления стратегий Института экономических стратегий Российской академии наук". В клубе в его обязанности входит "осмысливание процессов и поиск возможностей, как строить правильную стратегию".

Бронислав ожидает, что скоро с ним начнут советоваться тренеры команды, поскольку "уже практически готова система идей и идеалов". Маг уверен, что клубу по силам выигрывать трофеи не только на российской, но и на международной арене. На достижение этой цели, по подсчетам колдуна, должно уйти около трех лет.

"Необходимо повысить степень осмысленности у игроков, - пояснил Бронислав. - Я уже начинаю понимать так называемые способы сообщения в команде - диапазоны представления ведь есть у каждого".

В настоящее время ФК "Москва" занимает восьмое место в чемпионате российской премьер-лиги, набрав 15 очков в 11 матчах. Кроме того, клуб продолжает борьбу в Кубке Интертото, дающим возможность пробиться в Кубок УЕФА. Ближайший матч футболисты столичной команды проведут 19 июля против "Торпедо" (19:00).