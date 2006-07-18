Сочи является главным фаворитом в борьбе за Игры-2014

45 процентов россиян считают, что Сочи выиграет у своих конкурентов борьбу за право принять зимние Олимпийские игры 2014 года, передает «Лента.ru». Главным конкурентом Сочи, по мнению респондентов, является Зальцбург (Австрия).

24 процента опрошенных считают, что Олимпиаду получит именно австрийский город, а 7 процентов предсказали победу южнокорейского Пхенчхана. Окончательное решение о том, где пройдут зимние Игры - 2014, будет принято 7 июля 2007 года на сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в Гватемале.

Любопытно, что 20 процентов о самой инициативе Сочи провести Олимпиаду вообще ничего не знают. В то же время 63 процента россиян считают проведение Игр важным событием для страны и придают большое значение исходу борьбы за право принять одно из главных спортивных мероприятий в мире.

В опросе, проведенном 8-9 июля, приняли участие 1 600 россиян в 153 населенных пунктов в 46 областях, краях и республиках страны.