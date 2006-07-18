Клинсманн будет награжден орденом

Бывший главный тренер сборной Германии Юрген Клинсманн, который привел команду к бронзовым медалям на домашнем чемпионате мира, не сможет присутствовать при собственном чествовании. 14 августа ему должен быть вручен орден Германии "За заслуги перед республикой", передает «Спорт-Экспресс»

"Для меня это большая честь, - заявил проживающий в США 41-летний специалист, - но я не смогу лично получить эту награду, поскольку должен быть в другом месте". По его мнению, "за два дня до первого матча сборной Германии после ЧМ-2006 в центре событий должен быть кто-нибудь другой". Напомним, что на посту бундестренера Клинсманна заменил его ассистент Йоахим Лев.