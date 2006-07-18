У «Милана» есть шанс заполучить Дзамбротту

Наиболее предпочтительными в борьбе за защитника "Ювентуса" Джанлуку Дзамбротту являются шансы "Милана".

"Дзамбротта хочет остаться в Италии, но не в "Ювентусе", - отметил Джузеппе Бонетто. - Единственный клуб, который может себе позволить оплатить его трансфер, - это "Милан". Если "Юве" не сумеет договориться с миланцами, будем рассматривать другие варианты".

При этом Бонетто заметил: "На этой неделе представители "Челси" желают обсудить возможный переход Дзамбротты, но лондонцы - не единственный претендент на игрока. Им также интересуются "Реал" и "Барселона".

Агент футболиста заметил, что "Старая синьора" намерена получить за Дзамбротту сумму порядка 14 миллионов фунтов стерлингов, пишет «Спорт-Экспресс»