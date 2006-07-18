Моратти встретится с руководством «Юве»

Владелец "Интера" Массимо Моратти намерен в ближайшее время сделать предложение о переходе двух футболистов "Ювентуса" - Златана Ибрагимовича и Патрика Виейра. На днях должна состояться встреча патрона "Интера" и руководства "Юве", который решением суда отправлен в серию В, пишет «Спорт-Экспресс»

Виейра, на которого также претендуют "Реал" и "Манчестер Юнайтед", может рассчитывать в миланском клубе на 4-летний контракт и общую зарплату в 3 миллиона фунтов стерлингов. Ибрагимович же, по данным агентства, уже обговорил личный контракт с "Интером". До 2011 года швед сможет заработать в новой команде порядка 2,8 миллиона фунтов.

Сине-черным при этом осталось только обговорить трансферные выплаты с "Ювентусом". К примеру, Ибрагимович может обойтись Моратти в сумму от 11 до 18 миллионов фунтов.