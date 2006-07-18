Ларссон завершил международную карьеру

Нападающий сборной Швеции Хенрик Ларссон объявил о завершении футбольной карьеры на международном уровне, передает «Советский Спорт»

Таким образом, 34-летний футболист не примет участие в отборочном цикле Евро-2008, хотя он традиционно демонстрировал свои лучшие качества именно в первенствах континента. В 2000 году в финальной стадии турнира, который проходил в Бельгии и Нидерландах, он отличился в матче с Италией, а четырьмя годами позже забил три мяча в четырех поединках Евро-2004 в Португалии. «Я ухожу. Время пришло. Я сделал для сборной все, что мог», - заявил бывший игрок «Селтика» и «Барселоны». Перед началом очередного сезона Ларссон вернулся в родной «Хельсинборг». В понедельник в дебютном матче голеадора его клуб со счетом 1:3 уступил «Хэкену».

Ларссон дебютировал в сборной Швеции в 1993 году, с тех пор записав в свой актив 36 голов в 93 матчах. Последним мячом, забитым за сборную, для Ларссона стал гол в ворота Англии (2:2) на групповом этапе чемпионата мира-2006 в Германии. На стадии 1/8 финала скандинавы со счетом 0:2 уступили хозяевам турнира, а Ларссон не реализовал пенальти во втором тайме. 13 лет своей карьеры шведский нападающий провел за рубежом. Став автором двух результативных передач в последнем матче в составе «Барселоны», Ларссон помог каталонцам переиграть «Арсенал» (2:1) в финале Лиги чемпионов УЕФА.