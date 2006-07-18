Несмотря на неудачную попытку команд договориться в Маньи Кур, в FIA готовы обсуждать регламент на моторы. Считалось, что в воскресенье, в 16:00, не представив федерации свой вариант регламента, команды потеряли шанс что-то либо изменить и регламент будет "заморожен" в 2008, как и предлагали в FIA, сообщает F1News.Ru

В понедельник со стороны FIA официальных комментариев не последовало, но Макс Мосли отправил командам факс, в котором намекнул о возможности компромисса. Сейчас у FIA развязаны руки, чем и воспользовался Мосли, с ходу озвучив два предложения — забыть о "фонде моторов" и принять решение, заручившись не 100%-й, а 80%-й поддержкой команд.

Макс Мосли: "Такое впечатление, что в Ассоциации Автопроизводителей (GPMA) есть вредный элемент, который полон решимости сорвать любую попытку спокойного, рационального обсуждения. Как это ни прискорбно, в данном случае этот элемент возобладал. Вы можете не согласиться со мной, но трудно воспринимать всерьез организацию, которая выпускает пресс-релизы, противоречащие друг другу и вводящие в заблуждение СМИ.

Мы пытались что-то изменить по ходу уик-энда, в субботу, 15 июля, Берни Экклстоун встречался с представителями BMW, Daimler Chrysler, Honda и Toyota, они подписали соглашение о фиксировании регламента на моторы в 2007-м, если он будет подтвержден до 28 октября. Я отправился за подписью Ferrari и Renault, но четыре компании внезапно отозвали свою подпись под соглашением".