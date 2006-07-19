Бокс.ЧЕ. В третий тур пробились еще трое украинцев

На чемпионате Европы по боксу, который проходит в болгарском Повдиве, в пятый день турнира на ринг выходили трое наших спортсменов, и все успешно прошли в третий круг.



Победы в Пловдиве одержали Александра Кириченко (категория 54 кг), Николай Семеняга (категория 64 кг) и Александр Усик (категория 75 кг). Все они вышли в третий круг чемпионата.



Уже сегодня (19 июля) Александру Кириченко вновь предстоит выйти на ринг. Также сегодня на чемпионате Европы проведут свои очередные бои Исмаил Силлах, Александр Стрецкий и Александр Ключко, передает «Наш спорт».