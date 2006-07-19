Россияне настроены взять все «золото» ЧЕ по боксу

На чемпионате Европы по боксу в болгарском Пловдиве российская сборная может завоевать одиннадцать золотых медалей, считает президент Европейской Ассоциации любительского бокса Эдуард Хусаинов.



"Наши ребята могут завоевать золотые награды в каждой из весовых категорий, но сделать это будет очень тяжело, - сказал Хусаинов в эксклюзивном интервью ИТАР-ТАСС. - Сегодня практически в каждой из сборных команд есть перспективные спортсмены, способные показать хороший бокс, поэтому отдать нашим ребятам однозначную победу я бы не рискнул, но все шансы добиться успеха у них есть. Будем "болеть" и желать им победы".