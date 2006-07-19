Экс-капитан сборной Индии покончил с жизнью

Бывший капитан сборной Индии Сатиан покончил жизнь самоубийством, выпрыгнув из окна.



Как сообщает официальный сайт AFC, ему было 40 лет, он был женат и воспитывал 10-летнюю дочь. Полиция, расследующая обстоятельства случившегося, считает, что главной причиной суицида стала финансовая несостоятельность Сатиана.



Сатиан 15 лет выступал в форме национальной сборной, защищал цвета клубов «Мохун Баган» и «Ист Бенгал». В 1996 году был назначен помощником главного тренера сборной Индии, когда там работал англичанин Стефан Константин.



Генеральный секретарь всеиндийской федерации футбола Альберто Коласо сказал, что он «был потрясен, когда узнал о смерти Сатиана. Это - огромное потрясение для футбольного братства. Его смерть является большой утратой для развития футбола в стране», передает «Газета.Ru».