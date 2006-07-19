Клинсманн не захотел получать орден лично

Главный тренер сборной Германии по футболу отказался посетить церемонию, на которой ему должны были вручить орден за заслуги перед республикой. По информации немецкого издания Bild, ближайшие полгода наставник собирается посвятить своей семье и не будет работать ни с одной командой (в том числе, со сборной США).



"Я осознаю оказанную мне честь, но не смогу получить орден лично, - отметил Клинсманн. - Мне нужно время, чтобы прийти в себя". Кроме того, тренер подчеркнул, что очередная игра сборной Германии (пост наставника которой он, напомним, покинул на прошлой неделе) состоится 16 августа, через два дня после церемонии награждения, и все внимание болельщиков должно быть сосредоточено на национальной команде, передает «Лента.ru».



Еще до того, как Клинсманн ушел из сборной Германии, появилась информация, что он заключил предварительный контракт с Федерацией футбола США, однако официально эти сведения пока не подтвердились. Что касается немецкой команды, третье место которой на ЧМ-2006 стало для многих приятной неожиданностью, то ею теперь руководит бывший помощник Клинсманна Йоахим Лев.