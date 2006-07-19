Турецкие боксер и тренер устроили дебош на ринге ЧЕ

Турецкий боксер Айдин Селкук и его тренер Давут Кинарлар дисквалифицированы за хулиганство на чемпионате Европы в болгарском Пловдиве. Как сообщил ИТАР-ТАСС президент Европейской ассоциации любительского бокса Эдуард Хусаинов, решением внеочередного заседания Исполкома ЕАБА боксер дисквалифицирован на пять лет, а тренер пожизненно.



Инцидент, потребовавший столь суровых санкций, произошел накануне в ходе боя Селкука с англичанином Франки Гевином (весовая категория 60 кг). Проигрывая по очкам, турецкий боксер стал грубо нарушать правила ведения поединка, за что получил несколько предупреждений от рефери и был дисквалифицирован.



Возмущенный "несправедливым" решением, Селкук обрушился с бранью на арбитров, стал швырять в них перчатки, ломать рекламные щиты. На помощь разбушевавшемуся боксеру поспешил тренер, который ударил рефери поединка.



На экстренном заседании исполкома ЕАБА руководители турецкой сборной принесли официальные извинения, но решение о жестких санкциях приняты подавляющим большинством голосов. В ходе заседания звучали предложения о дисквалификации всей команды, но они не были поддержаны.